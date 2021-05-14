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Газпром снижает транзит газа через Украину

14.05.21 17:39 , Бизнес Цензор
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В январе-апреле 2021 года транзит газа через украинскую ГТС составил 14,1 млрд кубометров, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины, транзит газа в Польшу составил 1,2 млрд кубометров газа, в Словакию – 8,4 млрд кубометров, в Венгрию – 2,9 млрд кубометров, в Румынию – 0,4 млрд кубометров, в Молдову – 1,3 млрд кубометров.

Ключевой фактор снижения объемов транспортировки – действующие условия транзитного контракта.

"Мощности ОГТСУ позволяют осуществлять транзит природного газа в значительно больших объемах, чем сейчас забронировано. На аукционе по распределению мощностей мы предложили дополнительно продукт прерывистой месячной мощности на межгосударственных точках входа с РФ на май 2021 года. Однако участники рынка, в частности российская сторона, не выявили заинтересованности. С учетом сезонного рыночного спроса на голубое топливо в ЕС и ограниченные объемы транспортировки, начиная с 1 апреля 2021 года цена на газовых хабах демонстрировала рост, и по состоянию на 12 мая текущего года ее прирост составил более 36% с начала года – до 26,4 евро за МВт-ч в немецком газовом хабе Net Connect Germany (NCG) при условии поставки в сутки на перед (примерно 279 евро за тысячу кубометров)", – прокомментировал коммерческий директор Оператора ГТС Евгений Тодоров.

Напомним, соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром" заключенно в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование мощностей для транзита в объеме 65 млрд кубометров (178 млн кубометров в сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн кубометров в сутки) в 2021-2024 годах.

МинПром

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