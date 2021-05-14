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Металлолом будет продолжать дорожать

14.05.21 17:19 , uaprom.info
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С начала мая региональные котировки чугуна пошли вверх под влиянием удорожания стального лома и ограниченного предложения, сообщает ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

Во вторую неделю мая котировки передельного чугуна продолжали рост, при этом каждая новая сделка повышала цену предыдущей на $5-7. Факторами стремительного удорожания сырья стали рост стоимости металлолома, незначительное предложение материала со стороны российских и украинских производителей, а также сократившиеся запасы у американских и турецких потребителей.

Большинство крупных потребителей рынка США активно заключали сделки, ожидая дальнейшего удорожания сырья. Вторым драйвером роста стало увеличение стоимости чугуна ввиду быстрого возрастания цен качественных марок стального лома на внутреннем рынке США. Заводы шли на уступки поставщикам, в результате чего цена передельного материала выросла до 610-620 долл./т cif, что на 35 долл./т больше, чем неделей ранее.

На рынке Турции местные заводы заключают выгодные контракты на продажу плоского проката на внутреннем рынке и в странах ЕС, в связи с этим спрос на сырье заметно вырос. В настоящий момент средний диапазон цен составляет 610-620 долл./т cif.

Заместитель директора "Укрпромвнешэкспертизы" Юрий Добровольский прогнозирует дальнейший рост цен на металлолом, который в свою очередь будет подталкивать вверх стоимость передельного чугуна. Кроме того, завершение Рамадана в Турции окажет положительное воздействие на активность закупок в этой стране. Однако в дальнейшем – по мере падения цен на стальной лом и пополнения запасов американскими и итальянскими заводами – котировки чугуна пойдут вниз.

Завершение Рамадана в Турции и необходимость пополнения запасов основными потребителями также толкают вверх котировки стального лома. Вторая неделя мая поддержала рост ценового тренда, и стоимость металлолома увеличилась на всех направлениях по мере завершения празднования Рамадана в Турции и пополнения запасов заводами.

На рынке Турции количество сделок существенно увеличилось. По словам Ю.Добровольского местные заводы приступили к контрактованию материала после возвращения страны в привычный режим работы после Рамадана. При этом успешные продажи плоского и длинного проката, а также рост цен на квадратную заготовку позволяют металлургам идти на уступки поставщикам лома и закупать сырье по более высоким ценам. Стоимость металлолома марки HMS 1&2 (80:20) увеличилась до 500-510 долл./т cif.

На рынке Южной Кореи котировки металлолома увеличились до 490 долл./т cif за сырье марки HMS1. Южнокорейские заводы в отсутствии привычной альтернативы в виде импорта квадратной заготовки из Китая по причине ее стремительного удорожания ведут активную закупку лома на всех рынках, соглашаясь с ростом цен.

Согласно прогнозам аналитиков УПЭ, до середины мая котировки металлолома еще подрастут, однако во второй декаде месяца цены развернутся вниз в связи с пополнением складов до нормативного уровня и перегретостью рынка. Также давление на котировки будет оказывать и увеличение предложения со стороны экспортеров США и ЕС.

МинПром

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