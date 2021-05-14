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Индия рассматривает возможность снижения или отмены импортных пошлин на сталь

14.05.21 16:55 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным индийских СМИ, правительство страны рассматривает возможность снижения до 2,5% или отмены импортных пошлин на стальную продукцию в расчете на то, что это поможет увеличить объем предложения на внутреннем рынке и понизить цены для индийских потребителей проката.

Из-за вспышки эпидемии коронавируса и необходимости поставок кислорода в больницы производство стали в Индии упало в апреле на 21% по сравнению с мартом. Это стало одной из причин подорожания стальной продукции в стране.

В бюджете на 2021/2022 финансовый год (апрель/март) уже было предусмотрено уменьшение пошлин на стальную продукцию и полуфабрикаты от 10-12,5 до 7,5%, а на металлолом тарифы были обнулены. Также были снижены ставки защитных и антидемпинговых пошлин на некоторые виды проката.

Впрочем, индийские специалисты считают, что предложенные правительством меры не окажут влияния на рыночную обстановку. В частности, как отмечает генеральный директор компании Tata Steel Т.В. Нарендран, цены на стальную продукцию в Индии и так ниже, чем на мировом рынке. Например, стоимость горячекатаного проката на юге страны составляет около 1000 долл. за т.

По мнению некоторых экспертов, расширить объем предложения на внутреннем рынке можно только путем введения экспортных пошлин на стальную продукцию в размере 20-25%.

МинПром

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