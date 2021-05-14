Метинвест досрочно погасил большую часть линии предэкспортного финансирования Группа Метинвест досрочно погасила большую часть долговых обязательств по линии предэкспортного финансирования. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В частности, Метинвест досрочно погасил 68 млн долл по линии предэкспортного финансирования. После погашения сумма задолженности по этой линии составляет 10 млн долл.



Кроме того, группа согласовала изменение условий в рамках реструктурированной задолженности Покровской угольной группы в размере 480 млн долл. Помимо прочих изменений, существенно сокращена процентная ставка по этим долговым обязательствам, а срок окончательного погашения перенесен на 2026 год с возможностью досрочного погашения.



Как сообщалось, Покровская угольная группа вошла в состав Метинвеста в марте 2021 года.



"Мы благодарны нашим партнерам за сотрудничество. Снижение долговой нагрузки соответствует нашей стратегии проактивного управления структурой капитала", - прокомментировал генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.



МинПром



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