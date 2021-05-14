Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизтопливо Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



"Сегодня Кабмин принял ограничение торговой надбавки", - сказали в Минэкономики.



При этом согласно ранее опубликованному тексту проекта постановления, предлагалось установить на период действия карантина предельный уровень торговой надбавки для бензина в размере не более 5 гривен на литр и для дизтоплива в размере не более 7 гривен на 1 литр, начисляемой к средней стоимости топлива по данным международного информационного агентства Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду, включая таможенные платежи (акцизный налог и налог на добавленную стоимость).



При этом указанные расчеты будет осуществлять Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" на основе данных вышеупомянутого агентства, и компания будет их предоставлять Минэкономики не позже 3-го числа каждого месяца.



В свою очередь Минэкономики будет до 5-го числа каждого месяца публиковать на своем сайте среднюю стоимость бензина и дизтоплива.



Нефтегазовая ассоциация считает, что госрегулирование цен на бензин и дизтопливо приведет к дефициту топлива. Также Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо дестабилизирует рынок и нанесет удар по государственному бюджету.



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