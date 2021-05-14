Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизтопливо

14.05.21 15:06
печать
размер текста:

Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Сегодня Кабмин принял ограничение торговой надбавки", - сказали в Минэкономики.

При этом согласно ранее опубликованному тексту проекта постановления, предлагалось установить на период действия карантина предельный уровень торговой надбавки для бензина в размере не более 5 гривен на литр и для дизтоплива в размере не более 7 гривен на 1 литр, начисляемой к средней стоимости топлива по данным международного информационного агентства Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду, включая таможенные платежи (акцизный налог и налог на добавленную стоимость).

При этом указанные расчеты будет осуществлять Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" на основе данных вышеупомянутого агентства, и компания будет их предоставлять Минэкономики не позже 3-го числа каждого месяца.

В свою очередь Минэкономики будет до 5-го числа каждого месяца публиковать на своем сайте среднюю стоимость бензина и дизтоплива.

Нефтегазовая ассоциация считает, что госрегулирование цен на бензин и дизтопливо приведет к дефициту топлива. Также Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо дестабилизирует рынок и нанесет удар по государственному бюджету.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:49
В I квартале ВВП Украины снизился на 2%
15:20
Метинвест досрочно погасил большую часть линии предэкспортного финансирования
14:48
Codelco начинает проект реконструкции медной шахты Salvador
14:37
Мировой автопром может потерять 110 млрд долл из-за нехватки чипов
14:16
АМКУ разрешил PGNiG купить 50% Карпатгазвыдобування
13:53
Украина пока не спешит с заполнением ПХГ
13:30
Тайваньская Prosperity Tieh установит новую линию цинкования
13:28
Мировое производство ЖРС в 2021 году вырастет на 5,1%
12:57
Госрегулирование цен на бензин приведет к дефициту топлива
12:38
Металлурги Украины исчерпали индивидуальную квоту на поставки полого профиля в ЕС
12:17
Объем внешней торговли Украины увеличился на 20%
11:59
Украина начнет торговать квотами на выбросы парниковых газов не ранее 2025 года
11:39
Наблюдательный совет разрушает Укзализныцю - Магера
11:21
В Китае растет выплавка стали
10:54
Украинские металлурги увеличили потребление энергоресурсов
10:41
Повышение налогов окончательно угробит экономику
10:10
Метинвест заявляет о предвзятом отношении со стороны АМКУ
09:58
Nissan в 2021 году может сократить производство на 500 тыс. автомобилей
09:30
Днепроспецсталь увеличила выпуск готового проката на 19,1%
09:01
Китай нарастил производство первичного алюминия на 9,9%
13.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!