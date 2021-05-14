Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

АМКУ разрешил PGNiG купить 50% Карпатгазвыдобування

14.05.21 14:16
печать
размер текста:

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение польской компании Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) на приобретение свыше 50% в уставном капитале ООО "Карпатгазвыдобування".

Соответствующее решение было принято на заседании АМКУ 13 мая, сообщает пресс-служба регулятора.

"Карпатыгазвыдобування" (ранее – "Карпатская индустриальная группа 2014") владеет специальным разрешением на Библивскую нефтегазовую площадь (Львовская область).

Как сообщалось, ранее Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала соглашение с ERU Management Services (американская материнская компания группы ERU) о сотрудничестве в области разведки и эксплуатации углеводородов на участке во Львовской области вблизи польской границы. Начало разведки газа в Украине PGNIG заявила на первую половину 2021 года.

Назадолго перед этим управляющие партнеры группы компаний "Энергетические ресурсы Украины" Ярослав Мудрый и Дейл Перри стали конечными бенефициарными владельцами соответственно 51% и 49% ООО "Карпатская индустриальная группа 2014", которая в 2015 году получила разрешение на геологическое изучение с последующей добычей нефти и газа на Библивской площади в Мостиском и Старосамборском районах Львовской области. Мудрый также был назначен директором "Карпатской индустриальной группы 2014".

Напомним, в начале 2018 года польская нефтегазовая компания PGNIG открыла новые месторождения газа вблизи Перемышля на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) занимается разведкой и добычей природного газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии, предоставляя, кроме этого, услуги по геофизике и бурению. Ее дочерние компании и филиалы осуществляют геологоразведочную и производственную деятельность в Норвегии и Пакистане, занимаются продажей газа в Германии и трейдингом СПГ через офис в Лондоне.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:37
Мировой автопром может потерять 110 млрд долл из-за нехватки чипов
13:53
Украина пока не спешит с заполнением ПХГ
13:30
Тайваньская Prosperity Tieh установит новую линию цинкования
13:28
Мировое производство ЖРС в 2021 году вырастет на 5,1%
12:57
Госрегулирование цен на бензин приведет к дефициту топлива
12:38
Металлурги Украины исчерпали индивидуальную квоту на поставки полого профиля в ЕС
12:17
Объем внешней торговли Украины увеличился на 20%
11:59
Украина начнет торговать квотами на выбросы парниковых газов не ранее 2025 года
11:39
Наблюдательный совет разрушает Укзализныцю - Магера
11:21
В Китае растет выплавка стали
10:54
Украинские металлурги увеличили потребление энергоресурсов
10:41
Повышение налогов окончательно угробит экономику
10:10
Метинвест заявляет о предвзятом отношении со стороны АМКУ
09:58
Nissan в 2021 году может сократить производство на 500 тыс. автомобилей
09:30
Днепроспецсталь увеличила выпуск готового проката на 19,1%
09:01
Китай нарастил производство первичного алюминия на 9,9%
08:56
ДМЗ начал применять собственную теплоизолирующую смесь
08:11
За 4 месяца Украина купила в России угля почти на 400 млн долл.
13.05.21
17:59
Адитья Миттал заявил о росте потребления стали в мире на 5,5%
17:52
Интерпайп разместил еврооблигации на 300 млн долл
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!