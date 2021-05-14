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Мировое производство ЖРС в 2021 году вырастет на 5,1%

14.05.21 13:28 , Металлоснабжение с сбыт
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Мировое производство железорудного сырья в 2021 г. увеличится на 5,1% или 111,3 млн. т по сравнению с прошлым годом и достигнет 2302,5 млн. т в пересчете в 62%-ный концентрат. С таким прогнозом выступила исследовательская компания GlobalData.

По ее данным, в 2020 г. производство ЖРС в мире сократилось на 3% до около 2,19 млн. т. Спад пришелся, главным образом, на Бразилию, где корпорации Vale пришлось вывести из эксплуатации некоторые мощности из-за проблем с безопасностью, и Индия из-за приостановки разработки ряда месторождений в штате Одиша из-за завершения срока действия лицензий.

В текущем году, как отмечает GlobalData, добыча сырья в Индии и Бразилии снова возрастет. Но в наибольшей степени увеличится производство в Австралии и Китае. В этих странах из-за рекордного повышения цен на руду возвращаются или запускаются новые мощности, которые ранее были бы нерентабельными.

Согласно прогнозу GlobalData, в 2021-2025 гг. средние темпы роста мирового производства ЖРС составят 3,7%. К 2025 г. объем выпуска достигнет 2663,4 млн. т, на 15,7% больше, чем ожидается в 2021 г. При этом в Бразилии рост будет составлять, в среднем, 6,2% в год благодаря возобновлению функционирования всех ГОКов компании Vale. В Австралии этот показатель составит 3,2%, в Индии — 2,9%, а в ЮАР — 4,1%.

Как считают в GlobalData, крупные африканские месторождения не успеют войти в строй до 2025 г. Крупнейшими проектами, которые будут завершены в ближайшие годы, станут, в частности, South Flank (Австралия, 2021 г.), Zulti (ЮАР, вторая половина 2021 г.), Serrote Da Laje (Бразилия, вторая половина 2021 г.) и Gudai-Darri (Австралия, 2022 г.).

МинПром

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