Наблюдательный совет разрушает Укзализныцю - Магера Члены Наблюдательного совета "Укрзализныци" получают из госбюджета миллионные зарплаты и не несут никакой ответственности за свои решения. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



"Содержать таких должностных лиц за деньги налогоплательщиков неправильно и расточительно. Считаю, что НС "УЗ" должен в полном составе уйти в отставку. Без кадровых решений реформирование компании невозможно", - отметил он.



Нардеп напомнил, что долгое время руководство монополиста всячески сопротивлялось попыткам реформировать компанию. В результате этот вопрос взяли под контроль Мининфраструктуры и Кабмин. Основными направлениями реформы должны были стать: разделение "УЗ" на два самостоятельных филиала УЗ "Карго" и УЗ "Инфра", проведение финансового оздоровления и борьба с коррупцией.



"Не помогла даже смена главы правления "Укрзализныци". Оказалось, что главные противники реформ сидят в Наблюдательном совете компании. Своим решением НС запретил проводить любые изменения организационной структуры "УЗ", то есть заблокировал разделение компании, на котором настаивает правительство", - отметил он.



С.Магера также считает подозрительными постоянные кадровые перестановки в "УЗ": "За три года НС назначил пять руководителей правления. Возможно, таким образом НС пытается снять с себя ответственность за громадные убытки и рост долгов ж/д монополиста. По итогам 2020 года убытки компании составили 11,9 млрд грн, а ее кредитный рейтинг рухнул до уровня "ССС" (близкий к дефолту)".



"Причина такой ситуации – проблемный кредит в сумме 206 млн долл, который был предоставлен "УЗ" российским "Сбербанком" под 5% годовых. Спустя некоторое время компания признала, что не может обслуживать долг, он был реструктуризирован, но уже под 12% (!). При этом ежегодная переплата составила 14 млн долл и это решение было акцептировано Наблюдательным советом", - напомнил народный депутат.



МинПром



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