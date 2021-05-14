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Украинские металлурги увеличили потребление энергоресурсов

14.05.21 10:54
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За 4 месяца 2021 г. отечественная металлургия потребила порядка 650 млн куб.м природного газа (108,3% относительно января-апреля 2020 г.). м. Об этом говорится в информации Объединения предприятия "Укрметаллургпром".

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями за 4 месяца 2021 г. составило порядка 3,76 млрд кВт-ч (103,9% относительно января-апреля 2020 г.).

По уточненным данным "Укрметаллургпрома", в январе-апреле 2021 г. металлургическими предприятиями Украины было произведено: 7,14 млн тонн стали (107,2%); – 7,07 млн тонн чугуна (109,0%) и 6,39 млн тонн проката (107,0%).

По состоянию на 13 мая 2021 г., из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 17 из 21 доменных печей, 7 из 8 мартеновских печей, 12 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 15 из 17 машин непрерывного литья заготовки.

МинПром


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