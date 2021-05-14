Повышение налогов окончательно угробит экономику В кабинетах Правительства обсуждается так называемая налоговая реформа. Ее суть заключается в банальном повышении налогов, чтобы покрыть дефицит бюджета, сообщил народный депутат Муса Магомедов.



"Если правительство осуществит задуманное, Украина станет единственной в мире страной, которая в условиях пандемии решила не поддержать национальный бизнес, а выжать из него последние соки. Вместо льгот, стимулов и дотаций – повышение налогов и ужесточение налогового администрирования", - сказал он.



Нардеп рассказал, что автором данной реформы является глава Комитета ВР по финансовой политике Гетманцев. "Возможно, он живет в какой-то другой стране, а не в Украине, раз не знает, в каких условиях сегодня работает бизнес. Иначе, как объяснить тот факт, что глава профильного парламентского комитета предлагает повысить налоги в стране, где ВВП по итогам 2020 года снизился на 4%, промышленность упала на 5,4%, АПК - на 11,5%, а уровень безработицы вырос до 9,3%?", - подчеркнул М.Магомедов.



Он также время пандемии закрылось 232 тыс ФОПов, доля убыточных предприятий выросла до 30%. "Как, скажите, в таких условиях можно повышать фискальную нагрузку на бизнес?! Такими "реформами" власть добьётся лишь одного – перехода большей части бизнеса в тень, что окончательно угробит экономику. Тогда уже будет неважно, какого размера бюджетный дефицит", - сказал нардеп.



"К сожалению, наша власть ищет только легкие пути. Зачастую они не решают проблемы, а только усугубляют их. Повысить налоги под видом борьбы с олигархами легко, для этого не нужно проявлять политическую волю. Гораздо сложнее побороть коррупцию и контрабанду, разобраться с теневым оборотом нефтепродуктов, нелегальными схемами в земельной сфере и махинациями с НДС. Но правда в том, что решение именно этих проблем может сделать наше государство сильным и успешным", - резюмировал он.



МинПром



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