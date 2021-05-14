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Метинвест заявляет о предвзятом отношении со стороны АМКУ

14.05.21 10:10
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) вынес на обсуждение ограничения для участия в торгах на приобретение Днепровского металлургического комбината (ДМК). В случае победы на торгах АМКУ намерен обязать группу Метинвест ежегодно продавать не менее 12 тысяч тонн чушкового товарного чугуна третьим лицам на протяжении трех лет.

Группа Метинвест считает устанавливаемые обязательства АМКУ необоснованными, сроки рассмотрения заявки – затянутыми, а отношение к группе – предвзятым.

Как подчеркивается в заявлении Метинвеста, основной сортамент производимой ДМК продукции не совпадает с сортаментом продукции предприятий группы. Другие участники рынка имеют возможность удовлетворить спрос на товарный чугун в объеме, который включен в обязательства группы Метинвест. Соответственно компания оказывается в заведомо проигрышном положении при продаже товарного чугуна.

"Установление обязательств для группы Метинвест снижает инвестиционную привлекательность изношенных активов ДМК и создает неравные условия по сравнению с прочими потенциальными участниками торгов. Обязательства по продаже товарного чугуна третьим лицам создают препятствия для консолидации активов ДМК в состав Группы, тем самым ограничивая возможности долгосрочного инвестиционного планирования", - отмечается в заявлении.

МинПром



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