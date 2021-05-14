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Госрегулирование цен на бензин приведет к дефициту топлива

14.05.21 12:57 , Украинские новости
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Нефтегазовая ассоциация Украины заявляет, что государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо приведет к дефициту топлива. Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українські Новини.

"Ограничение ценовых надбавок на нефтепродукты существенно уменьшает возможности оператора учитывать быстро меняющиеся факторы на рынке (закупочные цены, логистические расходы, курсы валют) и оперативно реагировать на них изменением цен в объектах розничной торговли. Поэтому очевиден риск убыточности рознично-торговой деятельности на АЗС и возникновения тенденции, при которой операторы рынка будут вынуждены остановить или существенно сократить розничную торговлю, или перейти в теневую сферу торговой деятельности, что приведет к острому дефициту нефтепродуктов на легальных АЗС", - говорится в нем.

Отмечается, что в связи с этим теневые операторы АЗС получат преимущество, которые в условиях практического отсутствия конкуренции смогут значительно увеличить объемы незаконной реализации нефтепродуктов.

Также ассоциация отмечает, что государственное регулирование цен на топливо противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщали Українські Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает Кабинету министров ввести государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо до окончания карантина.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо дестабилизирует рынок и нанесет удар по государственному бюджету.

Ранее Кабмин обязал АЗС заранее предупреждать об увеличении цен на бензин и дизель.

МинПром

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