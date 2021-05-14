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Металлурги Украины исчерпали индивидуальную квоту на поставки полого профиля в ЕС

14.05.21 12:38 , ГМК Центр
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Металлургические предприятия Украины полностью исчерпали индивидуальную квоту на поставки профиля полого в Европейский Союз (группа 21), выданную на квартал – с 1 апреля 2021 года до 30 июня 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга от ОП "Укрметаллургпром".

Украинские металлурги экспортировали в ЕС допустимые 16,4 тыс. т профиля, полностью выбрав квоту.

Исчерпав индивидуальную квоту, украинские предприятия могут экспортировать профиль в ЕС по глобальной квоте (first come – first served).

По состоянию на 12 мая Украина на 61,9% исчерпала индивидуальную квоту на поставки в ЕС бесшовных труб из нержавеющей стали (группа 22). Украинские компании отправили на экспорт 2,03 тыс. т бесшовных труб из доступных 3,3 тыс. т.

Квота на поставки в ЕС арматуры (группа 13) выбрана на 47,16%. Украинские компании экспортировали 15,5 тыс. т арматуры из доступных 32,9 тыс. т.

Украинские предприятия выбрали индивидуальную квоту по толстолистовому прокату (группа 7) на 48,17%. В ЕС поставили 127,6 тыс. т из разрешенных 264,97 тыс. т.

Ранее Украина исчерпала квоту на поставку холоднокатаного проката в ЕС.

МинПром

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