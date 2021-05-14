Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина начнет торговать квотами на выбросы парниковых газов не ранее 2025 года

14.05.21 11:59 , РБК Украина
печать
размер текста:

В Украине введут торговлю квотами на выбросы парниковых газов не ранее 2025 года. Сейчас в стране отсутствует единая обязательная методика расчета выбросов.
Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС в ходе заседания заслушал отчет Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В Украине, по данным Минэкологии, отсутствует единая обязательная методика расчета выбросов парниковых газов, а следовательно отсутствует и объективная информация об объемах выбросов.

"Создание системы торговли квотами в Украине должно осуществляться поэтапно, начиная с внедрения методики расчета выбросов парниковых газов", - говорится в сообщении.

Указано, что парламент ранее принял закон об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. Его ввели в действие с 1 января, однако первые достоверные верифицированные данные о выбросах получат не ранее 2022 года.

"Сейчас еще идет работа по обеспечению институциональной готовности и запуску Единого реестра по методике расчета выбросов. Поэтому внедрение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов в Украине, считают в Министерстве окружающей среды, должно осуществляться не ранее 2025 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, в начале января глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный заявил, что в Украине стартует мониторинг за выбросами парниковых газов на промышленных установках.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:57
Госрегулирование цен на бензин приведет к дефициту топлива
12:38
Металлурги Украины исчерпали индивидуальную квоту на поставки полого профиля в ЕС
12:17
Объем внешней торговли Украины увеличился на 20%
11:39
Наблюдательный совет разрушает Укзализныцю - Магера
11:21
В Китае растет выплавка стали
10:54
Украинские металлурги увеличили потребление энергоресурсов
10:41
Повышение налогов окончательно угробит экономику
10:10
Метинвест заявляет о предвзятом отношении со стороны АМКУ
09:58
Nissan в 2021 году может сократить производство на 500 тыс. автомобилей
09:30
Днепроспецсталь увеличила выпуск готового проката на 19,1%
09:01
Китай нарастил производство первичного алюминия на 9,9%
08:56
ДМЗ начал применять собственную теплоизолирующую смесь
08:11
За 4 месяца Украина купила в России угля почти на 400 млн долл.
13.05.21
17:59
Адитья Миттал заявил о росте потребления стали в мире на 5,5%
17:52
Интерпайп разместил еврооблигации на 300 млн долл
17:40
Объем экспорта железной руды из Австралии достиг в марте рекордных 14 млрд долл.
17:18
Kobe Steel намерена сократить выбросы CO2 на 30-40% к 2030 году
16:55
Выплавка стали Nippon Steel упала на 26,8%
16:41
Нафтогаз заявил о планах начать бурение трех поисковых скважин на Юзовском участке
16:12
Эксперты ожидают экономического спада в Украине в ближайшие три месяца
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!