Nissan в 2021 году может сократить производство на 500 тыс. автомобилей Японский автопроизводитель Nissan Motor в 2021 году может сократить производство на 500 тыс. автомобилей из-за глобального дефицита полупроводников, заявил CEO компании Макото Учида в эфире CNBC.



Он также отметил, что автопроизводитель сталкивается с ростом цен на сырье.



"Влияние на производство, которое мы ожидаем, составляет примерно 500 тыс. единиц продукции в этом году", - сказал М.Учида, подчеркнув, что компания постарается восстановить производство.



В 2020 году Nissan выпустила 3,63 млн автомобилей.



Автопроизводители используют чипы в системах управления двигателями и помощи водителям, пишет CNBC. Конкурирующие Ford Motor Co. , Volkswagen и Stellantis ранее также предупредили, что кризис с поставками полупроводников продолжит оказывать влияние на их производство.



Британская Jaguar Land Rover в прошлом месяце объявила о приостановке производства на двух заводах в Великобритании из-за нехватки чипов.



Германская Daimler в апреле сообщила о сокращении рабочих часов около 18,5 тыс. работников и приостановке производства на двух предприятиях в Германии.



Аналитики ожидают, что дефицит полупроводников сохранится в 2022 году и, возможно, даже в 2023 году.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



