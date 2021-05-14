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Днепроспецсталь увеличила выпуск готового проката на 19,1%

14.05.21 09:30 , fixygen
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Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) по итогам января-апреля текущего года увеличил выпуск готового проката, по оперативным данным, на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 56 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, выплавка стали за этот период возросла на 13,4% - до 76 тыс. тонн. В апреле было выплавлено 21 тыс. тонн стали, произведено 14 тыс. тонн проката.

Как сообщалось, "Днепроспецсталь" в 2020 году увеличил выпуск готового проката на 1,3% по сравнению с 2019 годом – до 154 тыс. тонн, стали на 2,7% - до 225 тыс. тонн.

"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.

МинПром



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