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Китай нарастил производство первичного алюминия на 9,9%

14.05.21 09:01 , МеталлТорг
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Китайское производство первичного алюминия выросло в апреле на 9,87% в годовом исчислении, до 3,25 млн т, сообщает информационный источник SMM. По итогам первых 4 месяцев года выпуск первичного алюминия в стране составил 12,94 млн т, увеличившись на 8,6% к аналогичному периоду предыдущего года.

Среднесуточный объем выработки во Внутренней Монголии вырос в апреле на 400 т относительно марта. По состоянию на начало мая загрузка мощностей по выпуску первичного алюминия составила 39,71 млн т в год против 43,5 млн т совокупной производственной мощности в секторе. Операционная загрузка достигла отметки 91,3%.
По итогам мая аналитики ожидают устойчивого роста операционной загрузки алюминиевых мощностей.

Предприятия Gansu Zhongrui и Shanxian Hengkang планируют частично перезапустить производство в конце мая, что позволит совокупной выработке вырасти до 3,37 млн т, а операционной мощности – до 39,68 млн т в годовом пересчете. Импорт первичного алюминия, вероятно, составит в мае 80 тыс. т, тогда как объем запасов металла на государственных складах, как ожидается, снизится до 9 дней потребления на фоне активного спроса.

МинПром

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