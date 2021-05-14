ДМЗ начал применять собственную теплоизолирующую смесь ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ"), входящее в DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, начало применять собственную теплоизолирующую смесь (ТИС).



Согласно пресс-релизу в четверг, смесь состоит из золы и графита, их оптимальное соотношение 70% на 30%. При выпуске спокойных и низколегированных марок стали эта смесь нужна для формирования усадочной раковины и утепления головной части слитков.



При этом уточняется, что много лет назад на предприятии производили ТИС, но в последнее время использовали покупные.



"В декабре 2020 года в кислородно-конвертерном цехе начали производить небольшие партии ТИС и применять их в плавках. Постепенно процент использования собственной смеси увеличивали. Если в декабре ее доля была 7%, то в январе уже 23%, а в феврале 56%. На сегодня ДМЗ полностью перешел на собственную теплоизолирующую смесь", - констатируется в пресс-релизе.



Преимущества перехода на собственную ТИС - независимость от поставщиков, возможность произвести ТИС, идеально подходящую сталеварам, отмечают в компании.



ДМЗ специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. В 2020 году завод сократил выпуск стали на 66% по сравнению с 2019 годом – до 175 тыс. тонн, чугуна - на 67,3%, до 160 тыс. тонн, проката на 68,4%, до 140 тыс. тонн.



Группа DCH 1 марта 2018 года подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода.



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