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За 4 месяца Украина купила в России угля почти на 400 млн долл.

14.05.21 08:11 , Бизнес Цензор
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Украина в январе-апреле 2021 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 20,5% (на 1,2 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 7,04 млн тонн.

Согласно данным Государственной таможенной службы, в денежном выражении уголь импортирован на 655,92 млн долл., что на 4,5% больше, чем в январе-апреле 2020 года (627,78 млн долл.), передает Интерфакс-Украина.

Из РФ поступил уголь на 394,75 млн долл. (доля в импорте 60,18%), США – на 141,36 млн долл. (21,55%), Казахстана – на 79,11 млн долл. (12,06%), других стран – на 40,7 млн долл. (6,2%).

Экспорт Украиной угля за четыре месяца 2021 года составил 0,2 тыс. тонн на 0,03 млн долл., в том числе в Венгрию – на 0,011 млн долл., Беларусь – на 0,007 млн долл., Болгарию – на 0,007 млн долл. В аналогичный период прошлого года экспорт не осуществлялся.

Как сообщалось, Украина в 2020 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 19,6% или на 4,13 млн тонн по сравнению с 2019 годом – до 16,95 млн тонн. В денежном выражении импорт угля в прошлого году составил 1,69 млрд долл., что на 44,3% меньше, чем в 2019 году (3,04 млрд долл.).

В частности, из РФ поступил уголь на 1,04 млрд долл. (доля в импорте 61,71%), США – на 480,32 млн долл. (28,41%), Казахстана – на 126,1 млн долл. (7,46%), других стран – на 40,89 млн долл. (2,42%).

МинПром

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