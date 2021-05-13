Адитья Миттал заявил о росте потребления стали в мире на 5,5% Крупнейшая сталелитейная компания мира ArcelorMittal прогнозирует рост потребления стали в мире в 2021 году на 4,5-5,5%, или на 8,5-9,5% за исключением Китая



Об этом сообщается в обращении генерального директора компании Адитьи Миттала к сотрудникам по итогам первого квартала текущего года.



"В этом году мы ожидаем быстрое восстановление спроса на сталь. Мы рассчитываем, что общемировой спрос в 2021 году составит 4,5-5,5% (8,5-9,5% за исключением Китая). Конечно, критически важно, чтобы мы смогли воспользоваться такой устойчивой рыночной конъюнктурой", - сказано в обращении.



При этом А.Миттал отметил, что все хотят знать, как долго продлится текущая конъюнктура, но всегда очень трудно предвидеть будущее, особенно в металлургии.



"Однако с уверенностью можно сказать, что риски остаются даже в условиях устойчивого рынка, но компания занимает выгодную позицию и имеет четкий план на будущее. Этот план сосредоточивается на четырех приоритетах, которые мы определили в феврале: улучшение себестоимости; реализация стратегических инициатив роста; сохранение устойчивости показателей баланса для устойчивого получения доходов; а также, что критически важно, устойчивое развитие", - констатировал топ-менеджер.



По словам А.Миттала, компания также будет работать над декарбонизацией, которая сейчас является важнейшим вопросом в области устойчивого развития.



"В течение квартала мы внедрили бренд XCarb™ для брендирования любой продукции ArcelorMittal, способной продемонстрировать реальные шаги на пути к стали с нейтральным выбросом углерода. Сертификаты "зеленой" стали XCarb™ и XCarb™ по переработке и восстановлению были хорошо встречены заказчиками и подтвердили спрос рынка на сталь с уменьшенным содержанием углерода", - отметил он.



Гендиректор также уточнил, что наибольший запрос в настоящее время идет от заказчиков в Европе, но в компании ожидают, что эту тенденцию поддержат в других регионах, ведь обязательства по декарбонизации мировой экономики до 2050 года усиливаются.



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