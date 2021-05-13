Kobe Steel намерена сократить выбросы CO2 на 30-40% к 2030 году Японская компания Kobe Steel намерена сократить выбросы CO2 в результате производственного процесса на 30-40% к 2030 году в соответствии с глобальным стремлением к декарбонизации, сообщает агентство Reuters.



Цель на 2030 год не включает производство электроэнергии, но компания стремится достичь углеродной нейтральности к 2050 году, в том числе с учетом производства э/э.



Сокращение выбросов углерода в сталеплавильном производстве - ключевая часть усилий по борьбе с изменением климата во всем мире, и аналогичные компании, такие как Nippon Steel Corp и JFE Holdings Inc, также работают над декарбонизацией.



Kobe Steel планирует сократить выбросы CO2 от доменных печей, используя новый метод.



Согласно новому трехлетнему бизнес-плану Kobe Steel стремится увеличить текущую прибыль в стальном сегменте до более 212 млн долл. до марта 2024 года.



"Поскольку в долгосрочной перспективе ожидается снижение внутреннего спроса, мы хотим построить структуру, которая сможет обеспечить стабильную прибыль от производства стали в размере 6,3 млн тонн или поддерживать рентабельность от производства 6 млн тонн", - заявил президент Kobe Steel Мицугу Ямагути.



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