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Выплавка стали Nippon Stee упала на 26,8%

13.05.21 16:55 , ГМК Центр
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Корпорация Nippon Steel, крупнейший в Японии производитель стали в электродуговых печах, по итогам 2020 финансового года (апрель 2020 года – март 2021 года) сократила производство стали на 26,8% по сравнению с предыдущим финансовым годом – до 33 млн т.

Об этом говорится в годовом финансовом отчете, опубликованном на сайте компании.

Nippon Steel за финансовый год сократила отгрузки металлопродукции на 24%, до 31,2 млн т. В денежном выражении продажи составили $44,05 млн (4,8 млрд иен), что на 150% меньше по сравнению с 2019 годом.

В 2021 году Nippon Steel планирует произвести около 40 млн т стали, что на 21,2% превышает показатель 2020 финансового года. Также компания планирует в 2021 финансовом году достичь объемов производства стали на уровне 46 млн т. Это на 22,2% больше, чем в предыдущем фингоду.

Напомним, что Nippon Steel намерена сократить 20% сталелитейных мощностей к 2025 году, чтобы перейти на безуглеродное производство стали к 2050 финансовому году. Корпорация объясняет это сокращением внутреннего спроса и стремлением снизить выбросы СО2 на 30% к 2030 году.

По данным на 2020 год, Nippon Steel имеет 15 доменных печей по всей Японии. В планах предприятия – выйти на производство 100 млн т стали в год.

МинПром

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