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Нафтогаз заявил о планах начать бурение трех поисковых скважин на Юзовском участке

13.05.21 16:41 , Бизнес Цензор
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ООО "Надра Юзовская", дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины", заявило о планах начать сооружение трех разведочных скважин на Славянской площади Юзовского участка с целью поиска залежей нефти и газа.

Согласно сообщению компании в Едином реестре оценки влияния на окружающую среду (ОВОС), бурение скважин планируется в административных границах Святогорской территориальной общины Краматорского района Донецкой области, передает Интерфакс-Украина.

Глубина скважины №100 должна составить 3100 м (по вертикали) и 4900 м (по стволу), №101 – 4300 м и 6150 м, №102 – 1500 м и 2627 м соответственно.

Подключение каждой скважины на расстояние до 30 км планируется к установке подготовки углеводородного сырья Святогорского газоконденсатного месторождения.

Ожидаемые объемы добычи природного газа составляют 50-200 тыс. кубометров в сутки.

Как сообщалось, в январе НАК "Нафтогаз Украины" ввела в эксплуатацию Святогорское месторождение газа из плотных коллекторов (tight gas), которое находится на Юзовской площади.

Напомним, в декабре 2020 года "Нафтогаз Украины" подписал договор о покупке ООО "Надра Юзовская" у НАК "Надра Украины".

ООО "Надра Юзовская" имеет специальное разрешение на разведку и добычу газа на Юзовской площади до 2063 года.

Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

МинПром

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