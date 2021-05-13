Соглашение с Alstom дает хорошие шансы для принятия в Украине законопроекта о локализации – Кисилевский Подписание соглашения с французской Alstom о покупке Украиной локомотивов на 900 млн евро с уровнем локализации 35% дает значительные шансы для принятия в Верховной Раде законопроекта о локализации. Такое мнение высказал заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономической политики Дмитрий Кисилевский.



Нардеп обратил внимание на слова министра экономики, финансов и восстановления Франции Бруно ле Мэра, который отметил, что требование локализации Украиной законно.



"Видим, что министр одной из ключевых стран ЕС прямо говорит, что наши условия обеспечить локализацию при закупках госкомпаний разумны и обоснованы. Что еще нужно для того, чтобы принять наконец законопроект 3739 о локализации, который сделает эту практику постоянной, и перестать поддавать сомнению здравый смысл?", - написал Д.Кисилевский на своей странице в соцсети Facebook.



При этом Д.Кисилевский рассказал, что переговоры с французской стороной о важности для Украины локализации и отстаивание позиции Украины в этом вопросе осуществляли вовсе не те, кто отвечает за сотрудничество со странами ЕС. "Готовности французской компании обеспечить 35%-ю локализацию при участии глав профильных парламентских комитетов добилось МВД, как бы удивительно это ни звучало. На одной из этих встреч довелось присутствовать лично", - сообщил он.



"Оказывается, можно не только ездить в ЕС за похвалой и рассказывать, что мы не допустим принятия в Украине тех или иных законов, в том числе и о локализации. А можно прагматично вести переговоры, отстаивать экономические интересы нашей страны и заключать сделки, которые выгодны обеим сторонам", - подчеркнул замглавы комитета Рады по экономическому развитию.



Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" для создания предпосылок устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" в июле прошлого года.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



