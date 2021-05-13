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Эксперты ожидают экономического спада в Украине в ближайшие три месяца

13.05.21 16:12 , Укринформ
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Опрошенные эксперты считают вероятным экономический спад (рецессию) в Украине в ближайшие три месяца.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса "Политический квартал: весна 2021", проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, представленного в Укринформе.

ы спрашивали экспертов о вероятности наступления тех либо иных событий. Речь идет о том, что большинство - 51% экспертов - считают, что возможен экономический спад, рецессия. И также увеличился скепсис относительно возобновления сотрудничества Украины с МВФ", - отметил аналитик Фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский во время презентации опроса.

По словам аналитика, касательно вопросов отставки правительства, переформатирования парламентского монобольшинства либо введения новых санкций против пророссийских политиков и пророссийских медиа в Украине эксперты больше склоняются к тому, что это маловероятные события.

Кроме того, 35% экспертов считают вероятной полномасштабную военную агрессию России против Украины.

Низкой (менее 30%) эксперты считают вероятность таких событий, как введение чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса, доступность вакцинации от COVID-19 для всех желающих и массовые протесты против введения жестких карантинных ограничений.

Экспертный опрос "Политический квартал: весна 2021" проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в течение апреля-мая 2021 года. В общей сложности опрошены 52 эксперта.

МинПром

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