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Морские порты Украины обработали на 19,6% меньше грузов

13.05.21 15:18 , uaprom.info
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За четыре месяца 2021 года морские порты Украины обработали 44,1 млн т грузов, сообщает Администрация морпортов Украины.

В течение января-апреля портовые операторы обработали 44,1 млн т грузов, что на 10,8 млн тонн или на 19,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего портами обработано руды и зерновых грузов – 12,5 млн тонн (-9,2%) и 11,8 млн тонн (-36,7%) соответственно. Вместе с этим, перевалка нефтепродуктов за 4 месяца этого года выросла на 16,4% и составила 439,9 тыс. тонн.

По итогам отчетного периода перевалка экспортных грузов составила 34,1 млн тонн (-19,6% к аналогичному периоду 2020 года), импортных – 6,7 млн тонн (-16,2%), транзитных – 2,9 млн тонн (- 22,9%), каботажных - 350,4 тыс. тонн (-44%).

Также за 4 месяца этого года было обработано 320 401 TEU контейнеров, что на 10,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

МинПром

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