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ArcelorMittal снова поднял цены на г/к, х/к и горячеоцинкованный стальной рулон

13.05.21 14:16 , Steelland
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Крупнейший производитель сталь в Европейском Союзе ArcelorMittal снова поднял цены на горячекатаный, холоднокатаный и горячеоцинкованный стальной рулон. В настоящее время производитель планирует получить 1100 евро за тонну для горячекатаной стали в рулоне (HRC) и 1250 евро за тонну для холоднокатаного листа (CRC) и оцинкованной стали (HDG) с немедленным вступлением в силу.

Время выполнения заказа зависит от региона: поставки из Восточной Европы доступны быстрее, в то время как покупатели из северо-западной Европы уже в некоторых случаях сталкиваются с поставками в октябре и ноябре.

Объявление было сделано раньше, чем обычно, поскольку ArcelorMittal в последнее время устанавливал более высокие цены в четверг или пятницу. Это оставляет потенциал для нового роста на этой неделе, если рынок немедленно отреагирует на более высокое предложение, как это произошло с последним повышением цен.

Высокие фрахтовые ставки позволяют европейским производителям продолжать повышать цены, поскольку они удорожают варианты импорта. На прошлой неделе российские материалы предлагались по цене 1010 евро за тонну в Антверпене, но этот уровень, вероятно, снова будет выше, когда позднее на этой неделе будет опубликована новая квота.

Хотя связанные с полупроводниками автомобильные остановки и замедление темпов роста беспокоят производителей и более широкую цепочку поставок, источники на стороне продаж предполагают, что любое сокращение приведет к сильному отложенному спросу, как только ситуация нормализуется.

МинПром

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