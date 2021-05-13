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Две трети украинцев выступают против продажи земли

13.05.21 14:03
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Граждане Украины опасаются, что землю скупят иностранцы, и именно это - одна из основных причин, почему две трети избирателей на "земельном" референдуме проголосуют против распродажи земли, который сейчас воплощает власть, сообщил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

В ходе "круглого стола" "Отношение украинцев к рынку земли" в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", комментируя результаты обнародованного накануне исследования, которое "Рейтинг" провела в конце апреля, социолог напомнил, что 77% жителей поддерживают референдум против распродажи сельскохозяйственной земли, 75% намерены принять участие в нем.

"Мы спросили очень четко, как бы они проголосовали на референдуме по следующему вопросу: "Поддерживаете ли вы введение в Украине рынка купли/продажи земель с/х назначения?" И мы видим, что за введение рынка земли проголосовали бы 36%, против - 64%. Две трети против, треть – за", - констатировал Антипович.

По его словам, украинцев особенно пугает намерение разрешить куплю украинской земли иностранным гражданам и компаниям: против этого выступают 79% опрошенных.

"Страх, что землю выкупят иностранцы, один из основных факторов, вызывающих большое сопротивление или большую неподдержку украинцами идеи распродажи земли. И здесь нет разницы между жителями запада или востока страны или между респондентами разных возрастных категорий", - подытожил социолог.

Планируется, что рынок земли в Украине должен заработать уже с 1 июля 2021 года.

Участники "круглого стола" напомнили, что недавно принятые голосами монобольшинства в парламенте изменения в Земельный кодекс Украины разрешено продавать украинскую землю иностранцам, отменен запрет на продажу особо ценных земель и предоставлено преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых.

МинПром


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