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После достижения максимума цены на железную руду упали сразу на 10%

13.05.21 13:57 , Steelland
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Цены на черные металлы в Китае упали в четверг из-за обвала цен на железную руду, которая подешевела за торговый день на 9,5% после сильного ралли, в результате которого цены на железорудное сырье достигли исторического максимума.

Железная руда с поставкой в ​​сентябре, наиболее активно торгуемая на Далянской товарной бирже, закрылась с понижением на 7,5%, до 1 217 юаней (188,66 доллара США) за тонну после отметки 1 190 юаней в начале сессии.

С начала мая цены на железную руду в Даляне подскочили на 23%, или 248,5 юаня, поскольку беспокойство по поводу производства стали, пик сезона спроса и опасения по поводу инфляции подогревали спекулятивные покупки.

Другие ингредиенты для сталеплавильного производства также торговались с понижением. Коксующийся уголь и кокс в Даляне подешевели на 3,9% до 1 988 юаней и 2 729 юаней за тонну, соответственно.

Государственный совет Китая заявил в среду, что усилит координацию между денежно-кредитной политикой и другими политиками для поддержания стабильности экономических операций и борьбы с быстрым ростом цен на сырьевые товары, не уточняя подробных мер.

Стальная арматура для строительных работ на Шанхайской фьючерсной бирже с поставкой в ​​октябре упала на 2,9% до 5 915 юаней за тонну.

Горячекатаный рулон, используемый в обрабатывающем секторе, упал на 2,5% до 6 438 юаней за тонну.

Июньский контракт на фьючерсы на нержавеющую сталь снизился на 2% до 15 260 юаней за тонну.

МинПром

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