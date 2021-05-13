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Повышение налогов поставит экономику Украины на колени

13.05.21 13:15
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Власть настойчиво продвигает инициативы главы Комитета ВР по финполитике Даниила Гетманцева, но они только усилят экономический кризис. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Повышение налогов - это чистой воды популизм, который преподносится, как способ восстановить справедливость и не дать крупному бизнесу зарабатывать сверхприбыли. Но это не решит проблему наполнения бюджета, заставив многих предпринимателей уйти в тень", - сказал он.

Д.Шпенов выразил уверенность, что нужно лечить не симптомы, а первопричину болезни экономики – высокий уровень коррупции, отсутствие верховенства права, беспредел налоговых и силовых органов, а также низкое качество государственного управления. Просто повышать налоги без решения перечисленных проблем означает напрасно тратить деньги налогоплательщиков.

"Возьмем для примера промышленность. Увеличение фискальной нагрузки приведет к невозможности вкладывать инвестиции в модернизацию производства. Без инвестиций в промышленный сектор в недалеком будущем Украину ждет деиндустриализация и потеря всяческих перспектив стать когда-нибудь "экономическим тигром". Одним из главных уроков глобальной пандемии стал новый экономический тренд – форсированное расширение внутренних рынков. Такой подход позволяет максимально сгладить негативные последствия локдаунов и карантинных ограничений. Чтобы расширять национальный рынок, необходимо стимулировать бизнес, а для этого нужны льготы и преференции", - отметил нардеп.

По мнению Д.Шпенова, налоговые инициативы Гетманцева идут вразрез с мировым экономическим трендам. Вместо содействия развитию бизнеса, они загоняют его еще больше в тень. Кроме повышения налогов есть более эффективные решения, которые позволят быстро наполнить госбюджет.

"Почему, например, власти не сосредоточить усилия на наведении порядка в сфере нелегального оборота нефтепродуктов, коррупции на таможне, теневого оборота земли, нелегальной добычи янтаря или махинаций с НДС? Деньги есть, и власть должна проявить политическую волю, чтобы завести их в бюджет. Налоговые инициативы Гетманцева вредны для украинской экономики. Это большевизм в чистом виде. Прийти и взять, не задумываясь, как будет выживать бизнес в условиях экономического кризиса и возросшей фискальной нагрузки. Но разве большевиков когда-либо волновал бизнес?", - подытожил народный депутат.

МинПром

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