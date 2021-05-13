Повышение налогов поставит экономику Украины на колени Власть настойчиво продвигает инициативы главы Комитета ВР по финполитике Даниила Гетманцева, но они только усилят экономический кризис. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Повышение налогов - это чистой воды популизм, который преподносится, как способ восстановить справедливость и не дать крупному бизнесу зарабатывать сверхприбыли. Но это не решит проблему наполнения бюджета, заставив многих предпринимателей уйти в тень", - сказал он.



Д.Шпенов выразил уверенность, что нужно лечить не симптомы, а первопричину болезни экономики – высокий уровень коррупции, отсутствие верховенства права, беспредел налоговых и силовых органов, а также низкое качество государственного управления. Просто повышать налоги без решения перечисленных проблем означает напрасно тратить деньги налогоплательщиков.



"Возьмем для примера промышленность. Увеличение фискальной нагрузки приведет к невозможности вкладывать инвестиции в модернизацию производства. Без инвестиций в промышленный сектор в недалеком будущем Украину ждет деиндустриализация и потеря всяческих перспектив стать когда-нибудь "экономическим тигром". Одним из главных уроков глобальной пандемии стал новый экономический тренд – форсированное расширение внутренних рынков. Такой подход позволяет максимально сгладить негативные последствия локдаунов и карантинных ограничений. Чтобы расширять национальный рынок, необходимо стимулировать бизнес, а для этого нужны льготы и преференции", - отметил нардеп.



По мнению Д.Шпенова, налоговые инициативы Гетманцева идут вразрез с мировым экономическим трендам. Вместо содействия развитию бизнеса, они загоняют его еще больше в тень. Кроме повышения налогов есть более эффективные решения, которые позволят быстро наполнить госбюджет.



"Почему, например, власти не сосредоточить усилия на наведении порядка в сфере нелегального оборота нефтепродуктов, коррупции на таможне, теневого оборота земли, нелегальной добычи янтаря или махинаций с НДС? Деньги есть, и власть должна проявить политическую волю, чтобы завести их в бюджет. Налоговые инициативы Гетманцева вредны для украинской экономики. Это большевизм в чистом виде. Прийти и взять, не задумываясь, как будет выживать бизнес в условиях экономического кризиса и возросшей фискальной нагрузки. Но разве большевиков когда-либо волновал бизнес?", - подытожил народный депутат.



МинПром



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