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Железная руда подорожала до максимума из-за COVID-19 – Каленков

13.05.21 12:54 , uaprom.info
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Стоимость железорудного сырья стремительно растет на фоне дефицита предложения, связанного с сокращением производства на рудниках в Бразилии и ЮАР. Они вынуждены приостанавливать работу в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Об этом в Фейсбуке написал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Традиционно цены на руду крайне нестабильны и изменяются в зависимости от экономических циклов и таких форс-мажорных обстоятельств как сегодняшняя эпидемия COVID-19. Из-за тяжелейшей эпидемиологической ситуации в Бразилии и ЮАР цены на руду сейчас превысили 200 долларов за тонну, но еще недавно они были на уровне 40 долларов за тонну. Такие перепады цен ожидаются в самом ближайшем будущем", - написал он.

По мнению А.Каленкова, такая нестабильность несет определенные риски для украинской горнодобывающей отрасли, так как содержание железа в украинских рудах в несколько раз ниже, чем у конкурентов и намного больше глубина залегания пластов. В связи с этим себестоимость украинской руды в разы выше, чем у основных мировых производителей, объяснил он.

Он также добавил, что на сегодня налоговая нагрузка на тонну произведенного в Украине железорудного концентрата составляет 43 доллара США. Хотя в некоторых СМИ распространяется манипулятивная информация о том, что такие выплаты не превышают 4 долл.

МинПром

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