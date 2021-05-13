Cовместное предприятие ArcelorMittal и Nippon Steel построит меткомбинат в Индии Компания AM/NS India, представляющая собой совместное предприятие ArcelorMittal и японской Nippon Steel (60:40), в сотрудничестве с администрацией штата Одиша приступила к составлению ТЭО проекта строительства металлургического комбината.



Предприятие мощностью 12 млн т в год планируется построить в районе Кендрапара, недалеко от портового города Парадип. Объем инвестиций в проект оценивается в 500 млрд рупий (6,8 млрд долл.).



Одновременно компания запускает процессы получения разрешений и лицензий, приобретения земельного участка, создания логистической инфраструктуры и проводит другие мероприятия, необходимые для начала строительных работ.



Помимо строительства нового завода, AM/NS India планирует активно расширять действующие производственные мощности. В частности, производительность комбината Hazira в штате Гуджарат должна быть доведена до 8,6 млн т в год, а в перспективе — и до 14 млн т. В г. Парадип строится фабрика окомкования на 6 млн т железорудных окатышей в год.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



