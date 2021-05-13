Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Cовместное предприятие ArcelorMittal и Nippon Steel построит меткомбинат в Индии

13.05.21 12:41 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Компания AM/NS India, представляющая собой совместное предприятие ArcelorMittal и японской Nippon Steel (60:40), в сотрудничестве с администрацией штата Одиша приступила к составлению ТЭО проекта строительства металлургического комбината.

Предприятие мощностью 12 млн т в год планируется построить в районе Кендрапара, недалеко от портового города Парадип. Объем инвестиций в проект оценивается в 500 млрд рупий (6,8 млрд долл.).

Одновременно компания запускает процессы получения разрешений и лицензий, приобретения земельного участка, создания логистической инфраструктуры и проводит другие мероприятия, необходимые для начала строительных работ.

Помимо строительства нового завода, AM/NS India планирует активно расширять действующие производственные мощности. В частности, производительность комбината Hazira в штате Гуджарат должна быть доведена до 8,6 млн т в год, а в перспективе — и до 14 млн т. В г. Парадип строится фабрика окомкования на 6 млн т железорудных окатышей в год.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:03
Две трети украинцев выступают против продажи земли
13:57
После достижения максимума цены на железную руду упали сразу на 10%
13:39
Украина и Франция заключили четыре соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро
13:15
Повышение налогов поставит экономику Украины на колени
12:54
Железная руда подорожала до максимума из-за COVID-19 – Каленков
12:16
ФРУ заявила протест против намерения Кабмина повысить рентные ставки и налоги
12:08
Глава НКРЭКУ Тарасюк лоббирует российские интересы – Магера
11:54
Госрегулирование цен на топливо дестабилизирует рынок – эксперт
11:31
Центрэнерго выплатит 230 млн грн дивидендов за счет прибыли в 2020 и 2018 годах
11:15
Зеленский подписал закон о запрете на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси
11:04
НКРЭКУ действует в интересах российской экспансии – Магомедов
10:58
В странах Персидского залива могут ввести защитные пошлины на стальную продукцию
10:42
Grupo Mexico направит на добычу меди 9 млрд долл.
10:21
ThyssenKrupp решил не выделять металлургический бизнес в отдельное подразделение
10:02
Зеленский одобрил льготную растаможку евроблях
09:58
США вводят пошлины на импорт стальных канатов из 7 стран
09:01
Китай переживает автомобильный бум
08:56
Alstom готова повысить степень локализации электровозов для Украины до 35%
08:07
Польская PGNiG планирует приобрести более 50% Карпатыгазвыдобування
12.05.21
18:03
Днепровский меткомбинат перевыполнил план по выпуску продукции на 6,7%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!