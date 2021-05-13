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Глава НКРЭКУ Тарасюк лоббирует российские интересы – Магера

13.05.21 12:08
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Руководитель НКРЭКУ Тарасюк несет прямую ответственность за масштабный кризис в украинской энергетике. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Регулятор под его руководством содействует импорту российской э/э в Украину по демпинговым ценам. Это привело к возникновению долгов в отрасли на сумму более 50 млрд грн и доведению госкомпании "Укрэнерго" до преддефолтного состояния", - сказал он.

"Показательно, что семья Тарасюка после возобновления импорта э/э из РФ и Беларуси перенесла свой бизнес на сейшельский оффшор. Не исключено, что это было сделано для того, чтобы выводить туда незаконно полученные доходы в виде "благодарности" за "крышевание" импорта российской э/э. Расходы главы Нацкомиссии в три раза превышают его доходы, отраженные в официальной декларации. Количество вопросов к Тарасюку, связанных с возможной коррупцией, растет с каждым днем", - добавил С.Магера.

Нардеп обратил внимание на то, что "Трест "Киевэлектромонтаж", связанный с Тарасюком, в нарушение закона об НКРЭКУ работает в электроэнергетике. Эта же компания подозревается правоохранительными органами в хищении государственных средств на сумму 132,5 млн грн. НАБУ расследует дело о возможном участии Тарасюка в продаже э/э "Укрзализныци" по завышенным на 30% ценам, из-за чего "УЗ" получила убыток в размере 1,94 млрд грн.

"Личные расходы главы НКРЭКУ дают основания сомневаться в его добропорядочности. В 2020 году Тарасюк получил в виде зарплаты 2,2 млн грн. И в том же году купил квартиру за 5,6 млн грн и машину за 1,4 млн грн. Не понимаю, как при таких несовпадениях чиновник до сих пор не попал в поле зрения национальных антикоррупционных органов?! Как долго украинские налогоплательщики должны содержать Тарасюка, который не только способствует лоббированию интересов России, но и практически в открытую совершает действия, в которых можно заподозрить коррупционный характер?!", - сказал С.Магера.

"Призываю власть провести проверку деятельности и образа жизни главы НКРЭКУ. Если подтвердятся предположения о нарушении им украинских законов и нанесении ущерба национальным интересам Украины, Тарасюк должен быть отстранен от должности и привлечен к ответственности", - резюмировал народный депутат.

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