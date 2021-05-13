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ФРУ заявила протест против намерения Кабмина повысить рентные ставки и налоги

13.05.21 12:16 , Интерфакс Украина
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Федерация работодателей Украины (ФРУ) выступила с открытым обращением, в котором высказалась против принятого на правительственном заседании 12 мая законопроекта о сбалансировании поступлений в госбюджет, в том числе за счет повышения рентных ставок и ряда других налогов.

"ФРУ, опираясь на многочисленные обращения своих членов, выступает решительно против принятия указанного законопроекта и призывает власти вернуть законотворческую деятельность в правовое русло, привлекая к разработке изменений в Налоговый кодекс Украины социальных партнеров, а также организовав публичное обсуждение проекта закона", – подчеркивается в обращении в четверг.

В нем ФРУ указывает на то, что законопроект не проходил общественного обсуждения, а также на то, что предлагаемые изменения не подкреплены экономическими расчетами и таким образом могут нанести ущерб легальному бизнесу.

"Работодатели также не могут согласиться с трехкратным увеличением ставки экологического налога на двуокись углерода. Отдельным вопросом в законопроекте являются изменения, касающиеся взимания рентной платы из железной руды. Фактически предложенные без публичного экономического обоснования и консультаций изменения могут оказать негативное влияние на поступление налогов в бюджет, а главное - могут способствовать закрытию и ликвидации производств, а значит и сокращению десятков тысяч рабочих мест", – отметила ФРУ.

"Ряд предложенных изменений касается общего администрирования. Авторы предлагают распространить право налогового залога на несогласованные денежные обязательства, что противоречит самому смыслу процедуры их согласования, будет необоснованно ограничивать права налогоплательщиков и мешать их нормальной хозяйственной деятельности", – настаивает ФРУ.

Федерация также назвала сомнительным предложение ограничивать выезд руководителя компании за границу при наличии налогового долга, раскритиковала предложенную в законопроекте норму об ограничении 50% суммы отрицательного значения объекта налогообложения прошлых лет, которую можно включить в финансовый результат до налогообложения. Неприемлемым считают в федерации также предложение об ограничении возмещения НДС при экспорте сельхопродукции товарных групп 1-24 УКТ ВЭД только после поступления валютной выручки.

"Аналогично неприемлемым и таким, что нанесет ущерб хозяйственный деятельности огромному количеству налогоплательщиков, в том числе перерабатывающих предприятий пищевой промышленности, является предложение фактически облагать по ставке 20% экспорт товаров, указанных в товарных группах 1-24 по УКТ ВЭД, а также ограничения в освобождении от налогообложения НДС первой поставки жилья. Также непонятно намерение сократить в шесть раз срок, в течение которого у налогоплательщика остается право на регистрацию полученных налоговых накладных и, соответственно, на налоговый кредит по ним. К тому же такая инициатива является дискриминационной по отношению к определенному кругу налогоплательщиков", – поясняет ФРУ.

Федерация также раскритиковала инициативу правительства изменять в середине года базу налогообложения акцизом пива, введение специального коэффициента для акцизного налога для производителей и импортеров табачных изделий при некоторых условиях, назвав указанный в проекте закона размер коэффициента необоснованным.

МинПром

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