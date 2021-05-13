Госрегулирование цен на топливо дестабилизирует рынок – эксперт Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо дестабилизирует рынок и нанесет удар по государственному бюджету. Об этом он сообщил Українським Новинам.



"Если идея с декларированием цен просто смешная, то в случае введения регулирования могут быть серьезные последствия, так как произойдет колоссальная трансформация рынка. Любые ограничения всегда усиленно толкают рынок в тень. Тот, кто не может заработать легально, он будет стремиться каким-то образом на налогах снижать стоимость топлива и что-то зарабатывать, чтобы спасти свой бизнес", - сказал С.Куюн.



Он отметил, что от регулирования цен выиграют те, кто и так ведет торговлю топливом в тени, потому что они уже не платят никаких налогов.



С.Куюн напомнил, что в 2005 году, с мая по июнь, действовало ценовое ограничение на бензин, что привело к отсутствию ресурса на бензоколонках.



"Это будет перекос колоссальный, госрегулирование цен на топливо ускорит движение рынка в тень, а кто не захочет в тень, будет вынужден каким-то образом выходить из свободной продажи, к примеру торговать по безналу. Также это однозначно дестабилизирует рынок, это удар по государственному бюджету, потому что рынок начнет переходить в тень, а также это удар по стабильности нефтепродуктообеспечения", - подытожил С.Куюн.



Как сообщалось, Кабмин обязал АЗС заранее предупреждать об увеличении цен на бензин и дизель.



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