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Зеленский подписал закон о запрете на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

13.05.21 11:15 , РБК Украина
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Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси (№ 1396-І). Об этом говорится на сайте президента.

Проект закона был принят Верховной Радой 15 апреля. Закон обеспечит сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.

Отдельным пунктом в законе предусмотрены полномочия национального регулятора НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Для этого комиссия должна аннулировать все итоги аукционов по доступу к межгосударственным сетям для поставок из России и Беларуси.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца расходы на импорт превысили 950 млн грн.

МинПром

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