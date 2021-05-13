Зеленский подписал закон о запрете на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси (№ 1396-І). Об этом говорится на сайте президента.



Проект закона был принят Верховной Радой 15 апреля. Закон обеспечит сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.



Отдельным пунктом в законе предусмотрены полномочия национального регулятора НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Для этого комиссия должна аннулировать все итоги аукционов по доступу к межгосударственным сетям для поставок из России и Беларуси.



Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца расходы на импорт превысили 950 млн грн.



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