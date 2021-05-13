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НКРЭКУ действует в интересах российской экспансии – Магомедов

13.05.21 11:04
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С начала года Украина потратила на российское электричество почти 1 млрд грн. Указанный закон создал возможность заблокировать такой импорт. Но на защиту интересов РФ встала украинская НКРЭКУ, которая не допускает введения ограничений на российскую ээ. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Мы должны четко расставить акценты. РФ - страна-агрессор, поэтому подобная политика НКРЭКУ является антиукраинской. Импорт э/э из России осуществляется по демпинговым ценам. Из-за этого украинские производители вынуждены продавать э/э ниже себестоимости и тем самым загонять себя в убытки. Поэтому НКРЭКУ несет прямую ответственность за суммарные убытки государственных энергетических компаний объемом более 50 млрд грн", - сказал он.

Нардеп выразил уверенность, что контролируя украинскую энергетику, Россия с легкостью сможет влиять на все политические решения в Украине. "Такая стратегия нацелена на то, чтобы наша страна никогда не стала частью единой европейской семьи. Поэтому мы должны решительно противостоять попыткам страны-агрессора вмешиваться в наши национальные экономические интересы", - считает М.Магомедов.

Он также напомнил, что вопрос российской энергетической экспансии и бездействия НКРЭКУ обсуждался недавно на встрече Госсекретаря США Блинкена с высшим руководством Украины. Высокий представитель Соединенных Штатов прямо заявил, что сотрудничество Вашингтона с Киевом по Северному потоку-2 возможно только после прекращения импорта э/э из РФ.

"Получается, что западные партнеры готовы отстаивать экономические интересы Украины в противостоянии с Россией. Но вот сама Украина в лице НКРЭКУ и Кабмина ведут себя странно, так как не могут или не хотят прекращать импорт российской э/э. Призываю власть незамедлительно решить этот вопрос, как одну из угроз национальной безопасности", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

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