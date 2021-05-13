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Grupo Mexico направит на добычу меди 9 млрд долл.

13.05.21 10:42 , Металлоснабжение и сбыт
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Grupo Mexico, третья по величие компания Мексики по рыночной капитализации и один из ведущих производителей меди в мире, анонсировала инвестиционную программу развития своих мексиканских активов до 2027 г. с совокупным бюджетом в размере почти 9 млрд долл.

Из них компания направит 2,8 млрд долл. на освоение месторождения меди El Arco в штате Баия Калифорния, которое считается одним из крупнейших неразработанных залежей в мире. Ввод в строй рудника предварительно намечен на 2027 г., его производительность составит около 190 тыс. т меди в год.

Помимо строительства рудника, компания потратит 815 млн долл. на прокладку ЛЭП. Реализация этого проекта будет способствовать электрификации Калифорнийского полуострова, который фактически отделен от общенациональной электросети. Тарифы на электроэнергию там примерно в три раза выше, чем в среднем по Мексике.

Также Grupo Mexico потратит 2,3 млрд долл. на модернизацию и расширение мощностей комбинатов в штате Сонора на севере Мексики, где расположены ее крупнейшие предприятия. Остальные средства будут направлены на строительство нового цинкового завода и увеличение производительности рудников El Pilar и Buenavista. За счет этого мощности компании возрастут на 66 тыс. т в год в середине 2023 г.

МинПром

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