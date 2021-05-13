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ThyssenKrupp решил не выделять металлургический бизнес в отдельное подразделение

13.05.21 10:21 , Металлоснабжение и сбыт
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Германская корпорация ThyssenKrupp больше не планирует выделять свой металлургический бизнес в обособленное подразделение вследствие улучшения его финансовых показателей благодаря повышению цен. Об этом сообщил финансовый директор группы Клаус Кайсберг.

По его словам, данный вопрос не снимается с повестки дня. Ранее ThyssenKrupp неоднократно пыталась найти покупателя на свое металлургическое подразделение, но так и не преуспела в этом. Однако теперь необходимость в срочной продаже отпала.

В то же время, компания ведет переговоры с потенциальными покупателями итальянского завода по производству нержавеющей стали AS Terni. В апреле интерес к его приобретению проявила итальянская компания Marcegaglia.

В первом квартале текущего года ThyssenKrupp выплавила около 2,2 млн. т стали, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 5,7%, но практически не изменив объем выпуска по сравнению с четвертым кварталом 2020 г.

Компания произвела 1,7 млн. т холоднокатаного проката, тогда как в январе-марте прошлого года изготовила около 1,8 млн. т. Причиной спада стало сокращение заказов со стороны автопрома. Поставки товарного горячекатаного проката почти не изменились: 129 тыс. т в первом квартале 2021 г. и 122 тыс. т годом ранее.

В июле текущего года ThyssenKrupp остановит для проведения капитального ремонта одну из доменных печей, что может привести к дальнейшему обострению дефицита листового проката в Евросоюзе.

Как отметил также Клаус Кайсберг, на европейском рынке отсутствует интерес к приобретению низкоуглеродной «зеленой» стали, себестоимость которой выше, чем у обычной. В то же время, дополнительные затраты на ее производство должны быть перенесены на конечных потребителей.

МинПром

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