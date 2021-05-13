Зеленский одобрил льготную растаможку евроблях Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах.



Соответствующие законы, принятые Верховной Радой 15 апреля 2021 года, временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов, сообщает пресс-служба главы государства.



Отмечается, что согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.



Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать о 1 тыс. евро.



В Офисе президента добавили, что такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной. Также по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.



На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.



Однако, под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины.



Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.



МинПром

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