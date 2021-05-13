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США вводят пошлины на импорт стальных канатов из 7 стран

13.05.21 09:58 , МеталлСервис
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Комиссия по международной торговле США установила наличие демпинга со стороны экспортёров стальных арматурных прядей для предварительно напряженного железобетона из Индонезии, Испании, Италии, Малайзии, Туниса, Украины и Южной Африки. В результате для данной металлопродукции будут введены антидемпинговые пошлины.

По информации S P Global Platts, для металлургических предприятий Индонезии размер пошлины находится в диапазоне 5,76-72,28%, Италии - 3,59-19,26%, Малайзии - 3,94-26,95%. Пошлина для Южной Африки составит 155,1%, для Испании - 14,75%, для Туниса - 30,58%, для Украины - 19,3%.

Инициаторы мер - Insteel Wire Products Company, Sumiden Wire Products Corporation и Wire Mesh Corporation. Под действие пошлин попадает прокат, соответствующий кодам таможенной классификации 7312.10.3010 и 7312.10.3012.

МинПром

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