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США вводят пошлины на импорт стальных канатов из 7 стран
13.05.21 09:58 , МеталлСервис
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Комиссия по международной торговле США установила наличие демпинга со стороны экспортёров стальных арматурных прядей для предварительно напряженного железобетона из Индонезии, Испании, Италии, Малайзии, Туниса, Украины и Южной Африки. В результате для данной металлопродукции будут введены антидемпинговые пошлины.
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