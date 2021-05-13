Китай переживает автомобильный бум Продажи автомобилей в КНР в апреле увеличились на 8,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - до 2,25 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).



С начала текущего года показатель взлетел на 51,8% и достиг 8,75 млн машин.



Рост продаж был зафиксирован по итогам 13-го месяца подряд.



В апреле относительно того же месяца 2019 года они выросли на 13,5%, в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - на 4,5%.



В том числе реализация пассажирских автомобилей в прошлом месяце выросла на 10,8% в годовом выражении и составила 1,7 млн. Продажи в январе-апреле повысились на 53,1% - до 6,79 млн, сообщает агентство "Синьхуа".



Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) подскочили в апреле на 180% - до 206 тыс., с начала текущего года - на 249%, до 732 тыс.



Китай увеличил экспорт в январе-апреле на 88,1% - до 516 тыс. машин, в том числе пассажирских автомобилей - на 89,3%, до 396 тыс.



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