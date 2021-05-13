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Польская PGNiG планирует приобрести более 50% Карпатыгазвыдобування

13.05.21 08:07
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Польская компания PGNiG SA планирует приобрести свыше 50% в ООО "Карпатыгазвыдобування", принадлежащей украинской группе компаний "Энергетические ресурсы Украины" ("ЭРУ").

Соответствующая концентрация будет рассмотрена на заседании Антимонопольного комитета Украины 13 мая, передает Интерфакс-Украина.

"Карпатыгазвыдобування" (ранее – "Карпатская индустриальная группа 2014") владеет специальным разрешением на Библивскую нефтегазовую площадь (Львовская область).

Как сообщалось, ранее Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала соглашение с ERU Management Services (американская материнская компания группы ERU) о сотрудничестве в области разведки и эксплуатации углеводородов на участке во Львовской области вблизи польской границы. Начало разведки газа в Украине PGNIG заявила на первую половину 2021 года.

Назадолго перед этим управляющие партнеры группы компаний "Энергетические ресурсы Украины" Ярослав Мудрый и Дейл Перри стали конечными бенефициарными владельцами соответственно 51% и 49% ООО "Карпатская индустриальная группа 2014", которая в 2015 году получила разрешение на геологическое изучение с последующей добычей нефти и газа на Библивской площади в Мостиском и Старосамборском районах Львовской области. Мудрый также был назначен директором "Карпатской индустриальной группы 2014".

Напомним, в начале 2018 года польская нефтегазовая компания PGNIG открыла новые месторождения газа вблизи Перемышля на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) занимается разведкой и добычей природного газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии, предоставляя, кроме этого, услуги по геофизике и бурению. Ее дочерние компании и филиалы осуществляют геологоразведочную и производственную деятельность в Норвегии и Пакистане, занимаются продажей газа в Германии и трейдингом СПГ через офис в Лондоне.

МинПром

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