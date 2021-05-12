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Днепровский меткомбинат перевыполнил план по выпуску продукции на 6,7%

12.05.21 18:03 , Металлургпром
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Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское, Днепропетровская обл.) в апреле 2021 года произвел 260 458 тонн товарной металлопродукции, выполнив план производства на 106,7%, информирует планово-экономическое управление комбината.

В агломерационном цехе при плане 367 464 тонны агломерата в течение апреля выпущено 372 524 тонны, что на 1,4% больше запланированного.

В доменном цехе доказано задачи прошлом месяце выполнен на 101,5%, произведена 222 241 тонна чугуна, это на 3254 тонны больше запланированного.

Конвертерный цех с задачей по выплавке стали справился на 102,9%, произведено 223 266 тонн, что на 6 306 тонн больше плана. Количество товарной стали в общем выпуске составило 163 300 тонн, это на 10 138 тонн (6,6%) больше апрельского задания.

С перевыполнением производственного задания месяца отработали все состояния прокатного цеха - общий выпуск проката составил 76 827 тонн (+6 724 тонны к плану).

В течение апреля ДМК отгрузил заказчикам 257 788 тонн товарной металлопродукции, что на 6,4% (15 400 тонн) больше установленного задания.

Публичное акционерное общество "Днепровский металлургический комбинат" – одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины с 132-летней историей выдающихся достижений.

ПАО "ДМК" входит в число шести ведущих металлургических комбинатов страны по объёмам производства и реализации металлопродукции.

МинПром

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