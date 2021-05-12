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В Украине резко выросло производство автомобилей

12.05.21 17:56 , Укринформ
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В Украине в течение апреля 2021 года было изготовлено 962 автотранспортных средств, что в 16 раз больше чем в апреле прошлого года и на треть больше чем в марте 2021 года. Как передает Укринформ, об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

Легковых автомобилей в апреле 2021 года было изготовлено 904 ед., в противовес 59 ед. годом ранее. Относительно марта в этом сегменте автопрома произошел рост почти на 36%.

В апреле этого года в Украине было произведено 56 автобусов, это на один автобус больше мартовского показателя. В апреле 2020 года не было изготовлено ни одного автобуса.

Также в апреле, как и в марте 2021 года, было собрано 2 коммерческих авто - оба на предприятии "Черкасский автобус" (в апреле 2020 года в Украине не производили коммерческие автомобили). В Укравтопроме напоминают, что АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Всего за январь-апрель 2021 года в Украине было произведено 2791 автотранспортное средство, что на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Легковых автомобилей было собрано 2 594 шт. (на 110% больше чем за аналогичный период прошлого года), коммерческих - 8 шт. (на 33% меньше), автобусов - 189 шт. (на 9% больше).

В 2020 году было произведено 4952 единицы автотранспортных средств, что на 32% меньше, чем в 2019 году.

МинПром

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