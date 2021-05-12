НКРЭКУ провоцирует банкротство и остановку всех генерирующих мощностей Обвал цен на электрическую энергию на оптовом рынке до уровня 50 коп./ кВтч, который в значительной мере вызван действиями НКРЭКУ, приведет к неизбежному банкротству и остановке всех генерирующих мощностей. Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер в Facebook.



"11 мая Украина возобновила прямые закупки тока у страны-агрессора. В то же самое время оптовая цена в Украине на днях упала до 50 коп./ кВт.часов - то есть в 3 раза меньше конечного тарифа для населения. Это прямой результат импорта и диверсии российских энергокомпаний, поддержанных украинскими чиновниками", - отметила Л.Буймистер.



По ее словам, обвал цен стал непосредственным следствием действий Национального регулятора. Нардеп подчеркнула, что такая ситуация приводит к колоссальным убыткам всех без исключения энергетических компаний и их неизбежного банкротства.



"Нынешняя ситуация создает прямую угрозу национальной безопасности и грозит потерей энергетической независимости. Она должна быть срочно рассмотрена на заседании СНБО, иначе страна рискует еще до начала отопительного сезона попасть в полную зависимость от страны-агрессора", - заявила нардеп.



Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 950 млн грн.



15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт энергии из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.



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