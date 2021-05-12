Горнодобытчики мира должны инвестировать 1,7 трлн долл. в безуглеродные технологии Мировые горнодобывающие компании в ближайшие 15 лет должны инвестировать 1,7 трлн долл. в расширение мощностей, чтобы обеспечить достаточные поставки меди, никеля, кобальта, лития и других металлов, необходимых для перехода на безуглеродные технологии в глобальном масштабе.



Данная сумма приводится в исследовании британской консалтинговой компании Wood Mackenzie. Как отмечает его автор Джулиан Кеттл, привлечение таких средств станет непростой задачей для отрасли.



Ряд стран планируют полностью прекратить выбросы углекислого газа к 2050-2060 гг. Но для этого им надо будет заменить автомобили с двигателями внутреннего сгорания электромобилями, создать новую энергосистему, базирующуюся на возобновляемых источниках, вложить огромные средства в устройства для "хранения" электроэнергии и линии электропередач. Все это потребует резкого увеличения спроса на ряд металлов.



Как отмечает Дж.Кеттл, западные горнодобывающие корпорации "обожглись" на крупных проектах в прошлом десятилетии. Тогда спровоцированный ими избыток предложения привел к падению цен на металлы и прибылей компаний. Теперь стало сложнее получить согласие инвесторов на новые капиталовложения.



Кроме того, для компаний усиливаются требования в отношении ESG (окружающая среда, социальные аспекты, качество управления). Вследствие этого для них возрастает риск, связанный с реализацией проектов в развивающихся странах, где вопросам ESG "не придают должного внимания". По мнению Дж.Кеттла, западные государства должны оказывать горнодобывающим компаниям поддержку, чтобы их проекты в "рискованных" юрисдикциях с точки зрения общественности удовлетворяли экологическим и социальным стандартам.



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