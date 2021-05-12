Импорт арматурной проволоки из Украины наносит ущерб производителям США Комиссия по международной торговле США видит необходимость в введении окончательных антидемпинговых пошлины на импорт стальной арматурной проволоки для предварительно напряженного железобетона из семи стран, в том числе из Украины. Об этом сообщил S&P Global Platts.



Комиссия установила, что импорт стальной арматурной проволоки из Индонезии, Италии, Малайзии, Южной Африки, Испании, Туниса и Украины наносит серьезный ущерб американским производителям.



Данное решение комиссии является последним этапом для вступления защитных мер в силу.



Министерство торговли США ранее установило следующий размер окончательных антидемпинговых пошлин на импорт арматурной проволоки:

Украина – 19,3%; Индонезия – 5,76–72,28%; Италия – 3,59–19,26%; Малайзия – 3,94–26,95%; ЮАР – 155,1%; Испания – 14,75%; Тунис – 30,58%.



Инициаторами антидемпингового расследования являются американские компании Insteel Wire Products Company, Sumiden Wire Products Corporation и Wire Mesh Corporation.



Департамент торговли США оценивает импорт стальной арматурной проволоки из Украины в 2019 году в размере 986,5 тыс. долл.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



