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Отмена льгот в налогообложении принесет дополнительные 50 млрд грн

12.05.21 16:20 , Бизнес Цензор
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Отмена коррупционных льгот и преференций в 2020 году позволила оставить в бюджете 30 млрд грн, в настоящее время обсуждается второй пакет таких решений, который принесет дополнительные 50 млрд грн.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

"В законопроекте Минфина, насколько мне известно, речь идет о втором пакете таких решений. Его результат – плюс 50 млрд грн в бюджет. И речь идет прежде всего об устранении умышленных коррупционных перекосов в налогообложении и прекращении схем уклонения от налогов", – сказал он в интервью агентству.

Он подчеркнул, что обсуждаемые изменения должны снять "неправомерные фискальные преференции".

"Мы также обещали отменить аморальные, абсолютно необоснованные, а потому коррупционные льготы и схемы, которые годами существовали в стране. Скажите, если рента на руду у нас была самой низкой в мире, а добытчики полезных ископаемых имели, к примеру, льготу на дизель, стоившую бюджету 1 млрд грн в год - мы не должны были это просматривать? Или если местные бюджеты недополучают доходы из-за моратория на индексацию стоимости земли - это справедливо? И таких льгот и преференций мы отменили в целом на 30 млрд грн в 2020 году", – сказал он.

Как сообщалось, речь идет о разработанном Минфином законопроекте, определяющем источники наполнения госбюджета в 2022 году.

Среди прочего, в этом документе Министерство финансов предлагает повысить ставку экологического налога на выбросы двуокиси углерода (CO2) втрое – с 10 грн до 30 грн за тонну, повысить ставки акциза на алгоколь и базу налогообложения для транспортного налога.

МинПром

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