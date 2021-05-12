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Американские промышленники требуют отменить тарифы на импорт стали и алюминия

12.05.21 15:57 , Металлоснабжение и сбыт
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Группа из более 300 американских промышленных компаний, включающих как небольшие семейные предприятия, так и корпорации национального масштаба, обратились к президенту Джо Байдену в письмом, в котором призвали его срочно отменить введенные в 2018 г. тарифы на импорт стали и алюминия.

Как заявляют авторы послания, тарифы стали причиной резкого увеличения цен на стальную и алюминиевую продукцию в США. Затраты американских компаний на некоторые виды стальной продукции на 40% больше, чем в Европе, что приводит к падению их конкурентоспособности.

Кроме того, американские промышленники жалуются на острый дефицит проката. Если ранее средний срок поставки составлял 4-6 недель, то теперь он увеличился до 16-20 недель, а некоторые виды стальной продукции можно приобрести только с доставкой в 2022 г. При этом авторы письма заявляют, что большинство американских промышленников патриотично потребляют только прокат национального производства, но сейчас нуждаются в менее дорогостоящем импорте.

Если же в США начнется реализация широкомасштабной программы инфраструктурного строительства, провозглашенная президентом Байденом в конце марта, ситуация с дефицитом стальной продукции усугубится.

В то же время Лоренцо Гонсалвеш, генеральный директор металлургической компании Cleveland-Cliffs, заявляет, что нынешний подъем цен на прокат в США вызван не стальными тарифами, а резким увеличением его потребления в последние месяцы. При этом, по его словам, эпидемия коронавируса вызвала некоторые перебои с поставками. По мнению Л.Гонсалвеша, тарифы нужно сохранить, чтобы противостоять "неблаговидным" торговым практикам других стран.

Между тем более 70% импорта стали в США в 2020 г. осуществлялось без уплаты стальных тарифов компаниями из стран, освобожденных от них (Канада, Мексика, Бразилия, Корея), либо в соответствии с индивидуальными разрешениями, выданными Министерством торговли США. В текущем году эта доля уменьшилось, так как разница в ценах между американским и мировым рынком позволяет поставлять некоторые виды стальной продукции в США даже с учетом уплаты 25%-го тарифа.

МинПром

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